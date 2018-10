Ventimiglia, masso sulla carreggiata: chiusa l’Aurelia

Ventimiglia (Imperia) – Aurelia chiusa a Ventimiglia per la caduta di un masso sulla carreggiata in località Grimaldi.

La chiusura del tratto della Strada Statale 1 in entrambe le direzioni sta creando non pochi disagi alla circolazione veicolare.

Il traffico al momento è deviato sulla Statale 1 in direzione dei Balzi Rossi. Da ieri, quando le forti piogge che hanno interessato la Liguria hanno provocato la caduta del masso, sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per garantire lo scorrimento in totale sicurezza, lavorando per l’apertura della carreggiata nel minor tempo possibile.