Nervi, alla Galleria d’Arte Moderna nuova mostra di Teresa Maresca

Genova – Sarà inaugurata oggi, sabato 13 ottobre alle ore 16.30, presso la Galleria d’Arte Moderna e delle Raccolte Frugone di Genova Nervi, la nuova mostra di Teresa Maresca dal titolo “Immersioni e Nature”.

L’artista ha voluto creare una corrispondenza di temi e intenti tra le suo opere e alcune zone all’interno delle Ville, dove sono contenute le circa 40 creazioni che compongono la mostra.

L’arte di Teresa Maresca si caratterizza per la meditazione sul rapporto tra uomo e natura, unendo forme di sperimentazione pittorica e materica a riflessioni di stampo artistico, letterario o a suggestioni visive tratte dalla storia dell’arte e del cinema. Un lavoro a tutto tondo sul tema, che si traduce in cicli dedicati a diverse fonti d’ispirazione, talvolta citate direttamente come nel caso di “Song of Myself”, tratto dal famoso poema di Walt Whitman o spesso solamente implicite, come nella serie “Piscine”.

Il mondo naturale per Maresca non è solo fonte di contemplazione, ma riguarda anche la dimensione etica e sociale dell’individuo: la dialettica tra uomo e natura si origina da un profondo coinvolgimento estetico, per andare a sollecitare la responsabilità dell’uomo nel confronto diretto con l’ambiente da cui trae le risorse per vivere, sia di ordine spirituale che materiale.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio da martedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 18 e il sabato e la domenica dalle ore 12 alle ore 19. Il biglietto d’ingresso avrà il costo di 6 euro per l’intero e di 3 euro per i ragazzi dai 5 ai 18 anni.