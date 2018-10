Ponte Morandi, riaperta via 30 giugno: la Valpolcevera è più vicina – VIDEO

Genova – E’ stata riaperta al traffico intorno alle 19 di questa sera, a Cornigliano, via 30 giugno 1960 che collega il quartiere con la zona della Valpolcevara dove è avvenuto il disastro del crollo di ponte Morandi.

Dopo i lavori per la messa in sicurezza del passaggio nelle vicinanze di ciò che resta del ponte crollato, i lavori hanno subito una forte accelerazione per l’urgenza che ricopriva la strada nelle comunicazioni da e per la Valpolcevera, la più colpita e danneggiata dai problemi di traffico dopo il disastro.

Alla presenza delle autorità cittadine e mentre in centro si svolgeva la manifestazione di protesta per i ritardi nei lavori, via 30 giugno veniva riaperta donando nuove speranze ad aziende, commercianti e residenti della zona.

Con la riapertura di via 30 giugno cambia ancora la viabilità cittadina. Ecco tutti i provvedimenti:

VIA BORZOLI

a) nel tratto compreso tra via Militare di Borzoli e via Ferri è istituito, tranne diversa e specifica segnala – zione, il divieto di sosta e fermata;

b) permane l’obbligo di svolta verso sinistra per i veicoli che provenienti da via Borzoli, giungono all’intersezione con Corso Perrone.

CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE

a) all’altezza dell’incrocio con via Borzoli e via Ferri, il transito sul nuovo ponte sovrastante il rio Fegino è consentito in doppio senso a tutti i veicoli;

b) all’attestazione con la via Borzoli, in direzione monte, è istituito l’obbligo di arrestarsi (STOP) e dare la precedenza;

c) il transito veicolare è consentito in entrambi i sensi nel segmento stradale compreso tra Via Borzoli e il civico 71 rosso;

d) divieto di circolazione veicolare e pedonale, fatta eccezione per i soli residenti ed i veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra il civico 71 rosso e Via dei Laminatoi mediante ac – cesso da monte; e) divieto di circolazione veicolare e pedonale, fatta eccezione per i soli residenti ed i veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra la rotatoria esistente all’intersezione con Via Perini e il civico 74 rosso mediante accesso da mare.

VIA GIORGIO PERLASCA

a) divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il sottopasso (compreso) del ponte di Via Renata Bianchi che collega Via Perlasca con Via 30 Giugno 1960 e Via Campi;

b) nella rampa di collegamento tra Via Perlasca e Via al Ponte Polcevera è invertito l’originario senso di marcia con l’istituzione della direzione consentita a senso unico da monte verso mare, e obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provenienti da Via Perlasca proseguono in direzione monte;

c) tratto compreso tra la rampa di collegamento tra Via Perlasca e Via al Ponte Polcevera e Via Campi sono stabilite le seguenti prescrizioni:

• ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

• limite massimo di velocità di 30 km/h;

• divieto di transito ad eccezione dei veicoli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte Morandi, dei veicoli dei residenti e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive;

• divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti.

d) per i veicoli che percorrono il tratto in quota compreso tra il sottopasso veicolare e il ponte di Via Renata Bianchi, all’intersezione con il medesimo ponte, è istituito l’obbligo di svoltare verso sinistra, ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte Morandi, così come meglio specificato al punto 4.b.

VIA ARGINE POLCEVERA

a) nel tratto compreso tra Via Campi e Via Busalla sono stabilite le seguenti prescrizioni:

• ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

• divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte Morandi;

• limite massimo di velocità di 10 km/h;

• obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla Via Perlasca.

b) nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e il civico 13 rosso sono stabilite le seguenti prescrizioni:

• ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare;

• divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell’area interessata dal crollo del Ponte Morandi;

• limite massimo di velocità di 10 km/h;

• divieto di fermata veicolare.

VIA 30 GIUGNO 1960

a) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

b) nel tratto di strettoia presente in prossimità del viadotto ferroviario, è istituito il senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico;

c) limite massimo di velocità di 30 km/h;

d) obbligo di proseguire diritti, per la direzione mare-monte, all’intersezione con le strade laterali;

e) in deroga al divieto di cui al punto precedente è consentita la svolta verso sinistra esclusivamente all’intersezione di mare con Via Greto di Cornigliano;

f) i veicoli in uscita dai varchi carrabili ubicati sul lato ponente della strada hanno l’obbligo di svoltare verso destra (direzione mare);

g) nell’area di parcheggio ubicata all’altezza del viadotto ferroviario di cui al punto b), lato levante, è istituito il divieto di fermata e il divieto di transito veicolare.

VIA TEA BENEDETTI

a) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

b) limite massimo di velocità di 30 km/h;

c) obbligo di proseguire diritti, per la direzione mare-monte, all’intersezione con le strade laterali;

d) in deroga al divieto di cui al punto precedente è consentita la svolta verso sinistra esclusivamente all’intersezione con Via Pier Luigi Bagnasco.

VIA GRETO DI CORNIGLIANO

a) divieto di circolazione veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi ed i civici 8 nero e 8 rosso ad eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte Morandi che possono percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare;

b) i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, in uscita su Via 30 Giugno 1960 hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di svoltare verso destra (direzione mare);

c) ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Nicola Lorenzi l’intersezione con Via 30 Giugno 1960;

d) i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, in uscita su Via 30 Giugno 1960 hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di svoltare verso destra (direzione mare);

e) limite massimo di velocità di 30 km/h.

VIA LORENZI

divieto di circolazione veicolare e pedonale.

VIA CAMPI

divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei veicoli impegnati negli interventi nell’area interessata al crollo del Ponte Morandi e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive.

VIA RENATA BIANCHI (tratto compreso tra via Perlasca e via Tea Benedetti)

senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente fatta eccezione per i mezzi di soc – corso, dei residenti e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive ubicate in Via Argine Polcevera fino al civico 13 rosso con le modalità indicate nel relativo paragrafo.

VIA WALTER FILLAK

a) limite massimo di velocità di 30 km/h;

b) divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via Campi e Via Vincenzo Capello;

c) in Via Walter Fillak, altezza intersezione via Capello, è istituito un capolinea della nuova linea TPL “navetta”;

d) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;

e) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato ponente, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

VIA ENRICO PORRO

a) divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata nel tratto antistante i civici 5, 7, 9, 11, 6, 6A, 8, 10, 12, 14 e 16.

VIA DEL CAMPASSO

a) divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata nel tratto compreso tra il civico 24 escluso e il civico 39 compreso;

b) transito consentito ai soli residenti e ai veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra Via della Pietra ed il civico 24, con regime di senso unico alternato a vista con accesso ed uscita da monte.

SALITA BERSEZIO

a) divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra Salita al Forte della Crocetta e Via della Pietra;

b) divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Salita al Forte della Crocetta e il civico 21 ad eccezione dei soli residenti;

c) divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via della Pietra e il civico 9 ad eccezione dei soli residenti.

VIA CANEPARI

a) limite massimo di velocità di 30 km/h;

b) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;

c) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato levante, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.