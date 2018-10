Sequestrano una ragazza di 25 anni e la costringono a prostituirsi, arrestati

Savona – Hanno rapito una ragazza di 25 anni e l’hanno segregata in casa, tra violenze di ogni genere e botte, per costringerla a prostituirsi. La giovane non ha esitato a scendere da una finestra al terzo piano di un edificio per sottrarsi ai suoi aguzzini.

I Carabinieri della Compagnia di Savona hanno arrestato 4 persone di origine italiana ed albanese, ritenuti responsabili di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. L’attività investigativa ha permesso di documentare che gli arrestati hanno tenuto “segregata” e costretta a prostituirsi, una giovane donna di poco più di 25 anni.

La vittima arrivata sul territorio nazionale da circa un anno aveva tentato di sottrarsi allo sfruttamento ma dopo essere stata picchiata brutalmente veniva rinchiusa in un’abitazione dalla quale ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra del terzo piano.