Chiavari, musica scandinava con Sibelius Festival

Chiavari (Genova) – Serata di grande musica stasera, domenica 14 ottobre a partire dalle ore 21, all’Auditorium San Francesco. A Chiavari arriva l’attesa quarta edizione di Sibelius Festival, rassegna musicale di concerti di musica scandinava.

A salire sul palco sarà il duo formato da Peter Fisher al violino e Margaret Fingerhut al pianoforte, che preporranno al pubblico le musiche di grandi compositori quali Sibelius, Delius, McDowall, Jenkins, Arnold ed Elgar.

“Sibelius durante il suo viaggio in Italia visitò il nord e il centro, ma non dimenticò mai il Golfo del Tigullio dove si fermò con la famiglia e compose diverse melodie traendo ispirazione dai quieti suoni della natura.” – dichiara l’Assessore alla cultura del Comune di Chiavari Silvia Stanig – “Ritengo sia molto accattivante l’idea di fondere e mettere in relazione il nostro patrimonio culturale con quello di una terra affascinante come la Scandinavia, attraverso la buona musica di Sibelius e degli autorevoli maestri che hanno preso parte a questo festival. Domenica, alle ore 21, siamo tutti invitati all’ultimo appuntamento della quarta edizione del Sibelius Festival per vivere insieme un’esperienza unica.”

L’ingresso al concerto sarà libero fino ad esaurimento posti.