Museo Diocesano, pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie

Genova – Ritorna anche quest’anno al Museo Diocesano di Genova l’iniziativa nazionale FAMU – Famiglie al Museo. A partire dalle ore 16 di oggi, domenica 14 ottobre, verrà proposto ai bimbi e alle loro famiglie un pomeriggio interamente dedicato al tema “piccolo e prezioso”.

Dalle raffinate miniature medioevali, agli splendidi argenti, alla singola luminosità dei mille fili di seta che arricchiscono gli antichi tessuti, i visitatori potranno scoprire quanto i bambini, piccoli e preziosi siano importanti non solo nella nostra vita di tutti i giorni ma anche nell’arte.

Verranno presentate le molteplici iconografie di Gesù Bambino, simbolo per eccellenza del tema. Inoltre, insieme all’Associazione We Love Moms network, impegnata a dare sostegno alle mamme, si potrà scoprire come gli affetti nel tempo siano rimasti immutati.

La visita avrà il costo di 5 euro a testa.