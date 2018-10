Ravioli con il pesto per il gemellaggio gastronomico ligure-piemontese

Genova – Ravioli al pesto per celebrare il gemellaggio gastronomico tra Liguria e Piemonte. Un accostamento che ha fatto storcere il naso a molti quello andato in scena ieri alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba in Piemonte, per festeggiare i rapporti strettissimi tra la Liguria e la regione che la abbraccia a nord. Moltissimi prodotti inseriti nelle ricette piemontesi arrivano dalla Liguria e viceversa, a testimonianza di un rapporto strettissimo sin dal’antichità.

Uno dei piatti presentati dai gourmet per festeggiare il gemellaggio, però, ha suscitato molte perplessità e certamente farebbe inorridire molti “puristi”. Tra lo stupore dei presenti, infatti, sono stati serviti dei tortelloni-ravioli conditi con la celebre salsa al basilico: il pesto.

Una “eresia” che è stata perdonata agli organizzatori solo per l’intento benefico della giornata: raccogliere fondi per le famiglie genovesi colpite dal crollo di ponte Morandi.

Il ricavato dell’asta del tartufo della giornata, infatti, è stato destinato a questo nobile scopo. Abbastanza per perdonare l’inconsueto accostamento.