Thriller di Michael Jackson è il miglior videoclip degli ultimi 50 anni

Cesena – Il miglior videoclip degli ultimi 50 anni è Thriller di Michael Jackson. A dichiarare il vincitore è stato Imaginaction, il primo festival dedicato ai video musicali internazionali, con una giuria composta dai più importanti giornalisti italiani di settore, discografici e addetti ai lavori, andato in scena a Cesena dal 12 al 14 ottobre.

Le votazioni sono state aperte sul sito di MTV, dove tutti hanno avuto modo di esprimere le proprie preferenze; la giuria ha poi proclamato il vincitore assoluto.

Thriller è un brano dell’artista statunitense uscito nel novembre 1983, e contenuto all’interno dell’omonimo album che è tutt’ora ritenuto il disco più venduto nella storia della musica, con oltre 110 milioni di copie. Il video dedicato al brano è stato il primo ad avere una trama e una coreografia vera e propria, rendendolo un’icona della musica pop.

All’interno del video ci sono mostri dalle diverse fattezze, che prendono parte a un cortometraggio a tinte horror, con una trama costruita e non una semplice sovrapposizione di immagini come sino ad allora era solito fare. L’idea di utilizzare il tema horror venne allo stesso Michael Jackson, dopo aver visto al cinema “Un lupo mannaro americano a Londra”; inizialmente la casa discografica, la Epic Records, non sembrava convinta ma, vista l’insistenza del King of Pop, decise di accontentarlo, investendo la cifra stratosferica di 500mila dollari. Una scelta ben ripagata, considerando che il brano schizzò in vetta alle classifiche, e che il canale MTV iniziò a trasmetterlo più volte durante la stessa giornata, visto il grande successo riscosso tra i telespettatori.