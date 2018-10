Massimo Villa presenta il nuovo libro “Frigo Leader” alla Feltrinelli di Genova

Genova – Un gruppo punk formato da Beethoven, Mozart e Chopin. Uno scienziato pazzo e la figlia ninfomane. Un jazzista luciferino a capo di una banda di fuori di testa. Un quadro famoso rubato. In primo piano lo scontro fra una razza aliena scappate da un’altra dimensione attraverso un frigo e i demoni del nostro mondo, tra la pioggia di Varsavia e la neve di Genova.

Di tutto questo dovranno occuparsi, Henry Klausen e il suo capo Burton, agenti segreti Americani protagonisti del nuovo libro di Massimo Villa dal titolo “Frigo Leader”, che sarà presentato oggi, martedì 16 ottobre alle ore 18, alla Feltrinelli di Genova.

Nato a Genova nel 1968, Massimo Villa si laurea in Storia con una tesi sul cinema. Da sempre, cerca di trasmettere la sua passione per la scrittura proponendo situazioni cinematografiche che caratterizzano ogni scena dei suoi scritti. Per diverso tempo nella community letteraria di Valerio Evangelisti ai tempi del primo Eymerich, ha pubblicato una raccolta di poesie (Saraceni dagli occhi d’Ardesia, Ed. Della Rosa), un racconto su Urania (Il rock uccide la vostra anima, Mondadori), un romanzo a più mani (Sapore di @lassio, Fratelli Frilli), nonché molteplici articoli sui principali siti italiani di videogiochi fin dagli anni ’90.