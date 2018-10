Via il numero chiuso a Medicina, ma il Ministero non sa nulla

Genova – Via il numero chiuso per la facoltà di Medicina. E’ quanto emerso dal comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi riguardate la manovra per la legge di bilancio.

Dal Ministero della Salute, tuttavia, dicono di non sapere nulla della misura.

Se dovesse essere confermata la scelta di abolire il numero chiuso per la facoltà di Medicina, l’effetto sarebbe inaffrontabile.

Solo quest’anno sono state li 67mila i candidati per 10mila posti a disposizione. L’aumento smisurato degli iscritti alla facoltà comporterebbe uno sforzo organizzativo notevole per consentire lo svolgimento delle lezioni e per poter, anche fisicamente, permettere l’accesso a tutti gli studenti nelle aule.