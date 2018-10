Genova, traffico in tilt per la pioggia a Ponente

Genova – Ancora disagi e caos per il traffico, questa mattina, per gli spostamenti da e per il ponente genovese. Alle ore 08,00 permangono rallentamenti in via Cornigliano -direzione ponente- fino alla immissione in piazza Savio

Anche sulla strada Guido Rossa incolonnamenti verso ponente fino alla in immissione in piazza Savio

Traffico intenso e in aumento lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra Via Merano e Via Puccini direzione levante e successivamente Albareto Siffredi

Rallentamenti in Valpolcevera area casello Genova Bolzaneto e In progressivo aumento con rallentamenti il traffico veicolare in Valpolcevera sull’asse Canepari-Rossini- Pisoni-Pallavicini- (Vezzani) – Via Rivarolo – Via Teglia direzione monte

In Valbisagno traffico molto sostenuto per la direzione centro su entrambi i lati – Lungobisagno Istria/Dalmazia e Via Piacenza

