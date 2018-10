Genovese trovato morto a Berlino dopo una festa di compleanno

Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Gabriele Costa Pisani, il ragazzo genovese di 25 anni che è stato trovato morto nella sua abitazione di Berlino, dove lavorava in uno studio odontoiatrico. Mistero, infatti, sulle cause e le circostanze della morte di un giovane ben inserito nella vita della capitale tedesca e che viveva in un quartiere molto conosciuto.

A darne notizia, questa mattina, il Secolo XIX in edicola oggi

Gli investigatori ascolteranno nelle prossime ore il gruppo di amici che lo aveva raggiunto a Berlino per festeggiare il compleanno di uno di loro. I giovani, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero trascorso la notte precedente al decesso festeggiando in alcuni locali e feste private.

Si indaga anche su un messaggio lasciato sul gruppo whatsapp creato per l’occasione e nel quale una studentessa genovese lancia accuse che andranno confermate.

Gabriele Costa Pisani era originario del quartiere di Bolzaneto dove la famiglia è piuttosto conosciuta. Gli amici e i compagni di scuola sono ancora increduli per quanto successo e chiedono, insieme ai familiari, che venga fatta chiarezza.