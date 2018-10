Grave incidente sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia a Finale Ligure

Savona – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto vicino al casello di Finale Ligure, in direzione della Francia. Intorno all’una della scorsa notte, due Tir si sono urtati per cause ancora in via di accertamento innescando un secondo grave incidente che è avvenuto pochi minuti dopo tra un altro mezzo pesante e due autovetture.

Nel duplice incidente sono rimasti feriti tutti gli occupanti dei veicoli, in tutto 5 persone che sono state soccorse dai mezzi del 118 e trasferite negli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale e l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e per rimuovere i mezzi e bonificare l’area. Gravi le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e l’obbligo di uscire dall’autostrada per proseguire il viaggio sulla viabilità locale.

L’autostrada A10 è ora percorribile normalmente e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.