Meteo Liguria – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità ma da domani miglioramento

Genova – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità quella di oggi in Liguria, con cielo in prevalenza coperto o molto nuvoloso e possibilità di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio.

Gli esperti Meteo dell’Arpal, però, prevedono un miglioramento già dalla giornata di domani, giovedì 18 ottobre.

Per oggi, mercoledì 17 ottobre si prevede ancora nuvolosità diffusa, a tratti compatta con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Umidità: su valori medio-alti e venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali sul CentroPonente, deboli o moderati da Nord-Est altrove.

Mare: mosso su tutti i settori, in calo a poco mosso a Levante.

Si raccomanda particolare attenzione per possibili forti raffiche di vento con particolare riguardo per chi viaggia in autostrada, in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Prudenza per chi guida mezzi telonati e furgonati.

Giovedì 18 ottobre: previsto un miglioramento con residua nuvolosità in via dissolvimento nel corso della giornata.

Umidità: su valori medio-alti, venti moderati settentrionali sul Centro-Ponente, deboli a Levante.

Mare: ancora mosso al mattino, in calo a poco mosso ad iniziare da Levante