Michele Vaccari presenta “Un marito” alla Feltrinelli di Genova

Genova – Si terrà oggi, mercoledì 17 ottobre a partire dalle ore 18 presso la Feltrinelli, la presentazione del nuovo libro di Michele Vaccari dal titolo “Un marito”.

Patrizia e Ferdinando sono sposati da oltre vent’anni e vivono una realtà di completa monotonia. Insieme gestiscono una rosticceria a Marassi: anche nel negozio la routine è ormai consolidata, con lui che sorride ai clienti e lei che si divide tra cucina e cassa.

Sarà Ferdinando a sconvolgere i piani della coppia con un’idea per il suo cinquantesimo compleanno: concedersi una vacanza a Milano di tre giorni. Arrivati in piazza Duomo, però, una bomba esplode sotto la Cattedrale e le vite dei coniugi cambiano per sempre.

Ad intervenire insieme all’autore del libro ci sarà Bruno Morchio.