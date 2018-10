Ventimiglia, frontale tra due auto: due feriti

Ventimiglia (Imperia) – Poteva avere un esito decisamente più grave l’incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri all’interno della galleria Poggio, a Ventimiglia.

Qui, per cause ancora da accertare, due auto che viaggiavano in senso opposto all’interno del tunnel che collega il centro cittadino con la frazione di Latte, si sono scontrate in maniera frontale.

Un urto violentissimo che ha sparso pezzi di carrozzeria ovunque.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso i due conducenti delle vetture.

Un uomo e una donna sono quindi stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo.