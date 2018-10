Ponte Morandi, iniziati i rientri degli sfollati – FOTO

Genova – Sono iniziate alle 9, con circa una trentina di minuti di ritardo, le operazioni di rientro in casa degli sfollati della zona rossa di ponte Morandi.

Il ritardo sulla tabella di marcia è stato deciso a causa del forte vento che sta continuando a soffiare su tutta Genova.

A proposito, Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova ha spiegato che lo stop deciso con i Vigili del Fuoco è stato precauzionale aggiungendo che il vento non influisce con i sensori installati sui monconi del Morandi.

I primi a rientrare nelle abitazioni hanno dovuto quindi attendere circa mezz’ora prima di iniziare il recupero dei propri beni dagli appartamenti.

A disposizione due ore di tempo e cinquanta scatoloni per portare via dalle proprie abitazioni oggetti e preziosi.

Oggi rientreranno in casa gli abitanti di via Porro e le operazioni proseguiranno fino alle 18.30 per poi riprendere domani mattina.