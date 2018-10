Treni – Ferrovia Genova-Ventimiglia chiusa per due sabati notte, modifiche agli orari

Genova – Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia chiusa, per due notti, nei fine settimana del 20-21 ottobre e del 27-28 ottobre per lavori. Per consentire le attività di realizzazione della carreggiata del viadotto di collegamento fra la strada Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto, curate dal Comune di Genova, dalle 23.00 di sabato 20 alle 7.00 di domenica 21 ottobre e nella stessa fascia oraria del fine settimana successivo (27/28 ottobre), sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Genova Sestri Ponente Aeroporto e Genova Sampierdarena.

Questo comporterà modifiche al programma di viaggio di alcuni treni tra La Spezia, Genova e Ventimiglia che prevedono cancellazioni totali o parziali e sostituzioni con bus.