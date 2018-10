“La Democazia Cristiana a Genova” presentato oggi alla Feltrinelli

Genova – Sarà presentato oggi, venerdì 19 ottobre alle ore 18 presso la Feltrinelli di Genova, il nuovo libro di Enrico Baluardo da titolo “La Democrazia Cristiana a Genova”.

Attraverso documenti in parte inediti, il volume intende ripercorrere per la prima volta la storia della Democrazia Cristiana Genovese, un partito che a partire dal 1951 ha governato la città per trent’anni.

Il periodo analizzato parte dalla Seconda Guerra Mondiale e si conclude cinquant’anni più avanti: di questo arco di tempo verranno ricostruite le scelte politiche, le alleanze, l’azione dei tre sindaci, il passaggio all’opposizione, il ritorno al governo locale e infine lo scioglimento del partito.

Ad intervenire durante la presentazione saranno Giancarlo Piombino, Bruno Orsini e Franco Manzitti.