Marco Mengoni annuncia le prime date del tour e pubblica i nuovi singoli

Genova – Allo scoccare della mezzanotte di oggi, 19 ottobre, sono usciti i due nuovi, attesissimi singoli di Marco Mengoni, “Voglio” e “Buona vita“. Una scelta particolare quella di lanciare contemporaneamente due brani, che saranno disponibili anche nella versione spagnola per il mercato latinoamericano. Per ascoltare l’album che li conterrà occorrerà invece aspettare il prossimo 30 novembre.

I due brani sono stati presentati in anteprima in cinque città italiane, dove un gruppo di fan ha incontrato il cantante laziale e ha avuto modo di far ascoltare i suoi pezzi. Si tratta di canzoni molto diverse tra loro: se “Voglio” è un’esplosione di energia, che “prende ad esempio luoghi comuni, modi di dire e atteggiamenti di vita quotidiana che vengono ribaltati ed esasperati frase dopo frase, dove tutto è il contrario di tutto“, come ha affermato Mengoni, “Buona vita” è “in superficie una canzone allegra, che però nasconde un significato molto profondo un allontanamento da tutti i compromessi a cui la vita ci ha obbligato, volere bene a prescindere dalle esperienze e quindi augurare un buon percorso a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro vissuto“.

In attesa di ascoltare il nuovo album, le prime date del tour 2019 sono già state diffuse: si partirà il 27 aprile e si toccheranno, per il momento, 10 città italiane:

27 aprile – Torino, PalaAlpitour

1 maggio – Milano, Mediolanum Forum

8 maggio – Roma, PalaLottomatica

13 maggio – Bari, PalaFlorio

16 maggio – Caserta, PalaDecò

18 maggio – Eboli, PalaSele

21 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum

24 maggio – Verona, Arena

29 maggio – Rimini, RDS Stadium

30 maggio – Bologna, Unipol Arena I biglietti saranno disponibili dalle 10 del 22 ottobre sull’app ufficiale Marco Mengoni; il 23 ottobre partirà la prevendita My Live Nation, riservata agli utenti registrati; dalle 11 di mercoledì 24 saranno in vendita nei negozi abituali e su Ticketone.