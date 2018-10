Ponte Morandi, stasera spettacolo benefico al Teatro Rina e Gilberto Govi

Genova – Una serata di divertimento e di solidarietà per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

È in programma per stasera, venerdì 19 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto, l’evento “Noi per Voi”. Sul palco, alcuni grandi artisti di caratura nazionale si esibiranno con un scopo comune: raccogliere fondi da devolvere in beneficenza sotto forma di borse di studio ai figli minori delle vittime della tragedia avvenuta lo scorso 14 agosto.

Alla serata parteciperanno Gianni Belleno e Nico di Palo dei New Trolls, Tony Maiello, Massimo Morini dei Buio Pesto, Enrique Balbotin, Pierdavide Carone e Viola Valentino. A presentare invece saranno Sandro Giacobbe e Marina Peroni.

L’ingresso avrà il costo di 10 euro a persona.