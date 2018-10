Pontedecimo, cucina in fiamme in un appartamento di via Gallino

Genova – Nella serata di ieri, intorno alle 19.30, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti a Pontedecimo in via Natale Gallino per incendio di una cucina al terzo piano. La signora residente e il cane sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Con l’utilizzo degli respiratori i pompieri sono entrati nel appartamento invaso dal fumo e hanno attaccato l’incendio dei pensili della cucina limitando i danni. La polizia locale dirigeva il traffico e la pubblica assistenza di Mignanego giungeva in appoggio.

L’intervento è durato circa un’ora

