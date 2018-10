Andrea Doria e la Repubblica di Genova nel nuovo tour di GenovApiedi

Genova – In occasione del 490° anniversario dalla nascita della Repubblica di Genova, l’Associazione GenovApiedi ha organizzato per oggi, sabato 20 ottobre alle ore 14.15, il tour “Sui passi di Andrea Doria: il Principe e l’Impero“.

L’itinerario, a cura di Daniele Gatti, darà la possibilità ai partecipanti di scoprire la vita e i segreti del più grande personaggio di Genova del Cinquecento. Un itinerario tra arte e letteratura per i luoghi che hanno segnato la vita del Principe della Superba: chiese, piazze e palazzi nobiliari che tutt’oggi ne custodiscono la memoria e non pochi segreti.

L’appuntamento è fissato in piazza del Principe 4 alle ore 14.15. La partecipazione, previa prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo info@genovapiedi.it, avrà il costo di 15 euro a persona. Sarà inoltre richiesto abbigliamento consono ai luoghi di culto, scarpe comode e un biglietto AMT, necessario per una parte del percorso.