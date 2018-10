Buio Pesto ad Arenzano con lo spettacolo “Il nostro dialetto”

Arenzano (Genova) – I Buio Pesto sono pronti a salire sul palco del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano per portare il loro primo spettacolo teatrale “Il nostro dialetto”, in programma per stasera, sabato 20 ottobre.

Si tratta di un recital durante il quale i componenti del gruppo raccontano la storia delle loro canzoni, esaminandone i testi in genovese. Attraverso l’esecuzione di alcuni dei loro più celebri brani e la proiezione di immagini e video, il pubblico potrà scoprire come la band abbia donato nuova giovinezza al dialetto ligure, relegato a ruolo di “lingua minore” e destinato solamente al vecchio teatro di prosa.

I Buio Pesto lo hanno invece modernizzato, introducendo decine di nuovi termini inesistenti perchè appartenenti all’era contemporanea.

Durante lo spettacolo saranno presentate molte parole del dialetto intraducibili in Italiano, unità di misura uniche al mondo e quei termini che sono stati “Italianizzati” per renderli comprensibili anche ai non liguri.

IL biglietto di ingresso avrà il costo di 12 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 3396539121.