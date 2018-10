Genova, via Siffredi chiusa nel week end per costruire il viadotto autostradale

Genova – Ventisei ore di chiusura, a partire dalle 10 di sabato 20 ottobre e sino alle 12 di domenica 21, per via Siffredi a Sestri Ponente. La città di Genova nuovamente tagliata in due per oltre un giorno per consentire il posizionamento di uno dei tronconi del viadotto autostradale che collegherà la strada Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto.

Una delle più grandi e più trafficate vie cittadine di collegamento tra il ponente e il centro di Genova verrà chiusa per consentire lavori urgenti e importanti per la realizzazione della viabilità alternativa dopo il crollo di ponte Morandi.

Via Siffredi dovrebbe chiudere a partire dalle ore 10 (salvo contrattempi) e riaprire domenica mattina, sempre salvo eventuali ritardi nel posizionamento del tratto già costruito del viadotto e che dovrà essere spostato e posizionato sui supporti già realizzati. Un’operazione molto delicata che, ovviamente, può essere realizzata solo con la strada chiusa e senza il passaggio di auto da e per il ponente.

A fronte della chiusura di via Siffredi nel tratto compreso tra piazza Savio a Ponente dell’ingresso della rampa Nord, che porta al casello autostradale (via Melen) e la rotatoria di Albareto, sono state presentate, discusse e condivise le modifiche alla viabilità per consentire la continuità del collegamento stradale di automezzi privati e servizio di trasporto pubblico, in particolare:

Direttrice ponente–levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico viene dirottato sulla nuova via della Superba. I veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale devono, imboccare da via Albareto la rampa a destra (via Pionieri e Aviatori d’Italia), proseguire in direzione Aeroporto e all’altezza della rotatoria (Castruccio) svoltare destra, proseguire fino ad immettersi in via della Superba, da questa raggiungere la rotatoria San Giovanni d’Acri da dove si procede per tutte le direzioni.

Il trasporto pubblico alla rotatoria D’Acri prosegue in direzione Ponente attraverso la strada Guido Rossa, e in prossimità di piazza Savio, svoltando a destra per via Cornigliano riprende il suo normale percorso.

Direttrice levante-ponente tutti i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e via Cornigliano (ivi compreso il servizio di trasporto pubblico) proseguono sulla rampa nord di ingresso all’autostrada (via Melen) da dove possono imboccare l’autostrada stessa o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli (via Vallebona), riprendere in discesa la viabilità che conduce verso Ponente o in Aeroporto.

Per i veicoli diretti a Pegli o Voltri si suggerisce il percorso tramite autostrada.

Il collegamento tra Sestri Ponente e la Val Polcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli.

Si evidenzia che:

via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico merci in entrambe le

direzioni, che nelle giornate di Sabato e Domenica è ridotto rispetto ai giorni feriali

via della Superba viene aperta alla molteplicità dei veicoli solo nella direzione Ponente Levante mentre la direzione opposta è fruibile solo al traffico merci e ovviamente ai mezzi di pronto intervento

in via Cornigliano e nell’area di Borzoli è interdetto il transito del traffico pesante.

Servizio ferroviario

Nella notte tra le ore 23 di sabato 20 fino alle ore 7:00 di domenica 21 ottobre il traffico ferroviario è interrotto tra Sestri Ponente e Sampierdarena.

Per sopperire al disagio, Trenitalia ha programmato un servizio sostitutivo con navetta automobilistica, i cui transiti sono già presenti nell’orario ufficiale sul sito di Trenitalia > http://trenitalia.com.

Trasporto pubblico

Anche AMT ha cambiato gli orari e i percorsi delle linee urbane che transitano nell’area del Ponente genovese e che sono disponibili sul sito > http://amt.genova.it.