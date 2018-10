Teatro Carlo Felice, ultime repliche per An American in Paris

Genova – Dopo aver inaugurato la stagione 2018/2019 , sono in programma per oggi, sabato 20 ottobre alle ore 20 e domani, domenica 21 alle ore 15.30, le ultime due repliche del musical “An American in Paris”.

Coprodotto con la WEC World Entertainment Company, lo spettacolo ha riscosso grande successo grazie alla sua alta qualità e il suo grande livello di appeal, facendo registrare un’ottima affluenza non solo da parte degli abbonati ma anche di giovani e neofiti che per la prima volta hanno deciso di assistere a questo genere di spettacoli nel Teatro Genovese.

Il Teatro Carlo Felice è stato il primo Teatro d’Opera in Italia a decidere lo scorso anno di aprire la stagione con un musical. La risposta più che positiva ha incoraggiato ad arricchire la proposta con ben tre titoli: a seguire andranno infatti in scena oltre ad “An American in Paris” anche “West Side Story” dal 1 al 5 gennaio 2019 e “Sunset Boulevard” dal 12 al 14 aprile.