Borzoli, auto finisce nel torrente: 4 feriti

Genova – Incidente stradale questa mattinata intorno alle 5.00 in via Borzoli dove un’auto che tentava di scappare da un posto di blocco è finita nel greto del torrente.

A bordo dell’auto si trovavano a viaggiare quattro persone, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo senza riuscire ad uscire.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che li hanno liberati ed affidati ai soccorsi sanitari: due sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi e due al Galliera. Tutti sono arrivati in codice giallo in condizioni non preoccupanti.

Sul posto anche gli uomini della Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente. Da chiarire anche il motivo per cui abbiano tentato di fuggire alla vista del posto di blocco.