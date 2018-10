Chiavari, in piazza Mazzini festa per la riapertura del Centro Famiglia Tigullio

Chiavari (Genova) – Una giornata di divertimento e festeggiamenti oggi, domenica 21 ottobre a partire dalle ore 15 in piazza Mazzini, per celebrare la riapertura delle attività del Centro Famiglia Tigullio.

Durante il pomeriggio saranno proposti giochi e laboratori per bambini di tutte le età e per le loro famiglie. Inoltre, alle ore 16, andrà in scena lo spettacolo “Miro e il circo più piccolo del mondo”, a cura della Compagnia dei Menditanti.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 11 novembre.