Harry Potter a Genova, raduno dei fan della saga al Laboratorio di Arti Sceniche

Genova – Un evento straordinario per tutti gli appassionati del celebre mago delle opere di J.K. Rowling. È in programma per oggi, domenica 21 ottobre alle ore 15, presso il Laboratorio di Arti Sceniche di vico Giannini 2/3A il raduno dei fan di Harry Potter e della sua saga.

Tra giochi, magia e ospiti speciali, si potrà vivere l’atmosfera unica di Hogwarts, la scuola di arti magiche più amata di sempre, alla scoperta delle materie che vengono insegnate e attraverso la preparazione di incantesimi e filtri per il prossimo Halloween.

La festa sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione: il genovese Piero Mura, soprannominato “Harry Potter Italiano”, fondatore dell’Accademia delle Arti Magiche “L’Alicorno Magico”.

I posti sono limitati e la prenotazione sarà obbligatoria al 3404910024.