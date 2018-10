Sturla, ignoti vandalizzano i giochi dei bambini

Genova – Una brutta sorpresa ha accolto, questa mattina, le mamme ed i bambini di Sturla.

Ignoti, nella notte, hanno vandalizzato i giochi che si trovano sul depuratore, tra Sturla e Vernazzola.

Scritte e disegni di vario tipo sono stati realizzati su scivoli e dondoli installati nell’area.

A denunciare l’accaduto Serena Finocchio, consigliere municipale di Levante, raccontamdo l’accaduto in un post su Facebook che sottolinea come questo tipo di azioni rappresentino un disagio da non sottovalutare.

Ora si cercherà di risalire ai colpevoli del gesto. Ad aiutare le forze dell’ordine potrebbero contribuire anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.