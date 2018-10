Anziano scomparso da Ospedaletti, trovato morto in Francia

Imperia – Sembra appartenga ad Antonino Scalia, l’anziano di 85 anni che lo scorso 13 settembre era scomparso da Ospedaletti, in provincia di Imperia, il cadavere ritrovato nelle Alpi Naruttune Francesi.

Il corpo dell’anziano è stato trovato poco lontano da Granges de la Brasque nella Vallée di Vésubie, dove il 17 settembre le autorità francesi avevano trovato l’auto dell’uomo, una Citroen C3 verde.

Ancora sconosciute le cause della morte.

La salma è ancora a disposizione delle autorità giudiziarie francesi che stanno effettuando i rilievi autoptici. Per gli inquirenti la strada è ancora lunga. Bisognerà capire come mai l’anziano avesse deciso di recarsi proprio in quella zona delle Alpi Marittime francesi e cosa ne abbia provocato la morte.