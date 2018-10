Fallimento Qui!Group, avviata la procedura di licenziamento dei lavoratori

Genova – E’ stata avviata questa mattina la procedura di licenziamento dei 180 lavoratori di Qui!Group, il colosso dei buoni pasto guidato da Gregorio Fogliani fallito per i troppi debiti accumulati.

Da settimane i lavoratori della società si trovavano in uno stato sospeso, senza stipendio da agosto e impossibilitati ad accedere agli ammortizzatori sociali.

Questa mattina, nella sede di Confindustria a Genova, si ritroveranno i rappresentanti dei lavoratori, il geometra pigi Schenone in qualità di consulente del lavoro nominato dal tribunale e l’avvocato Giovanni Gastaldi per conto di Confindustria. Sotto la sede degli industriali sarà presente una delegazione dei lavoratori che questo pomeriggio, assieme ai sindacati, saranno ricevuti in Regione dove incontreranno i capigruppo di maggioranza e opposizione.

La vicenda del fallimento della Qui!Group, giovedì, approderà nuovamente al Mise. Il ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha convocato sindacati e azienda per evitare che la crisi si proroghi ulteriormente e che coinvolga le società partecipate.

La società di Fogliani ha accumulato debiti nei confronti di bar, ristoranti e fornitori pe run totale di 326 milioni di euro.

Mercoledì, durante l’udienza, il giudice dovrà decidere se accettare la richiesta di fallimento avviata da parte di alcuni creditori per la Qui!Service, una società partecipata della Qui!Group.