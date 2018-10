Halloween al Porto Antico di Genova, ecco gli eventi in programma

Genova – Il Porto Antico di Genova si prepara a festeggiare Halloween 2018 con un ricco programma di eventi per tutte le età.

Si parte la sera di mercoledì 31 ottobre con l’imperdibile “Ghost Tour” della città di Genova, itinerario gratuito per le vie del centro alla ricerca dei misteri e delle storie più affascinanti legate al capoluogo Ligure che quest’anno avrà ben due tappe al Porto Antico.

A seguire, giovedì 1 novembre andrà in scena il tradizionale gioco a squadre dedicato ai bambini in maschera, che attraverso prove ed enigmi cercheranno di scoprire chi ha rapito Gino il contadino, il fornitore ufficiale delle zucche di Halloween. L’iniziativa, organizzata da Porto Antico di Genova S.p.A. e Teatro Maniman, inizierà alle ore 14 in Calata Falcone Borsellino.

La partecipazione, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni, sarà gratuita previa iscrizione scaricabile dal sito ufficiale del Porto Antico, che dovrà in seguito essere inviata all’indirizzo mail mainfestazioni@portoantico.it entro il 25 ottobre.

I festeggiamenti continueranno poi fino al 4 novembre con Monster Festival. Tante saranno inoltre le animazioni organizzate all’Acquario, al Galata Museo del Mare e a Dialogo nel Buio, ma il vero evento di punta sarà il Flashmonster di sabato 3 novembre: alle ore 17, sulle note della celebre “Thriller” di Michael Jackson, un enorme flashmob farà ballare il pubblico sulla coreografia ufficiale della canzone.