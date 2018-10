Incidente mortale nel Cremonese, morto Roberto Maestri di Rapallo

Gadesco – E’ deceduto nell’impatto, violentissimo, contro un’altra vettura Roberto Maestri, 60 anni, residente a Rapallo, coinvolto ieri pomeriggio, poco dopo le 15 in un terribile incidente stradale sulla via Mantova, all’altezza di Gadesco, nel cremonese.

Nello scontro è deceduto anche il conducente dell’altro veicolo che procedeva in senso opposto, Stefano Tosi, 55enne di Cremona. Coinvolta anche una donna che viaggiava sull’auto di Maestri, anche lei residente a Rapallo e che è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’incidente, avvenuto in un rettilineo che rende ancora più incomprensibile quanto avvenuto escludendo un sorpasso azzardato di uno dei veicoli.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso che hanno estratto le vittime dalle lamiere e consegnato la donna ferita all’ambulanza del 118.