Marinella, via ai lavori per trasformarla in un albergo a 4 stelle

Genova – Al via i lavori per trasformare la Marinella di Nervi in un albergo 4 stelle. Gli operai sono al lavoro già da qualche giorno per preparare il cantiere ma i lavori veri e propri inizieranno oggi e proseguiranno, salvo imprevisti, sino alla primavera 2020 quando la struttura dovrebbe essere finalmente ultimata e pronta per aprire al pubblico.

Nel progetto approvato anche dalla Sovrintendenza si “legge” un ristorante al piano terreno, e una mezza dozzina di stanze al primo piano mentre il vero “segreto” della nuova Marinella sarà la SPA nel piano interrato e il solarium che verrà costruito sulla scogliera, con tanto di approdo per piccoli natanti.

Il segmento di mercato individuato come “obiettivo” è quello medio-alto con particolare attenzione per il relax e le terapie che ne avevano fatto un polo di attrazione nei decenni scorsi quando la Marinella era un albergo molto ambito e ricercato.