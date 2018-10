Musica – Raf e Umberto Tozzi insieme per un nuovo progetto

Milano – Il sodalizio artistico che lega i destini di Raf e Umberto Tozzi nasce trent’anni fa con il brano “Gente di mare“, una delle canzoni che hanno reso grande la musica pop italiana nel mondo. I due cantanti hanno deciso di lavorare insieme ancora una volta, pubblicando il singolo “Come una danza“, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, presentato per la prima volta ieri sera su Rai 1 durante la trasmissione “Che tempo che fa”.

Ilvideo, diretto da Gaetano Morbioli, è già stato caricato sul nuovo canale “RafTozziVevo”. Nel video, i due artisti camminano contro corrente,con intorno le persone che si dirigono nella direzione opposta alla loro. È un contrastare le avversità del quotidiano, cercando e trovando una direzione e una positività anche quando non sembra essere presente.

Il disco “Raf Tozzi“, pubblicato dalla Sugar, uscirà il prossimo 30 novembre. Conterrà 30 brani in tutto, ripercorrendo la storia dei grandi successi dei due artist, con brani come “Gloria”, “Self Control”, “Si può dare di più”, “Ti amo” e “Sei la più bella del mondo”. Immancabile anche “Gente di mare“, in versione originale rimasterizzata e in una nuova veste, una “new version 2018”.

Dal 30 aprile 2019 Raf e Umberto Tozzi daranno il via al tour che li vedrà protagonisti nei palasport delle principali città italiane, durante il quale faranno ballare e cantare il pubblico con le loro canzoni. Le date confermate, al momento, sono:

30 aprile: RIMINI – RDS STADIUM

3 maggio: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

4 maggio: ACIREALE – PAL’ART HOTEL

6 maggio: BARI – PALA FLORIO

7 maggio: EBOLI – PALA SELE

9 maggio: ANCONA – PALA PROMETEO

13 maggio: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

16 maggio: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

18 maggio: ROMA – PALA LOTTOMATICA

21 maggio: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

23 maggio: TREVISO – PALA VERDE

24 maggio: BRESCIA – BRIXIA FORUM

25 maggio: TORINO – PALA ALPITOUR

L’acquisto dei biglietti sarà possibile da martedì 23 ottobre alle ore 11 sul sito TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 29 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).