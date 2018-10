Ponte Morandi, riprendono gli ingressi degli sfollati nelle abitazioni

Genova – Riprendono questa mattina gli ingressi controllati nelle abitazioni della zona rossa del ponte Morandi. Altre famiglie potranno rientrare nelle loro case per 120 minuti e potranno recuperare beni e ricordi di una vita da chiudere in 50 scatoloni.

Ad accompagnarli, come sempre, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che mantengono in perfetto ordine il “meccanismo”, ormai collaudato, che permette alle famiglie di entrare in sicurezza e prelevare lo stretto necessario e portarlo via.

Le operazioni di ingresso controllato continueranno ancora per questa settimana per poi riprendere con il “secondo” passaggio di tre complessivi stabiliti nei programmi. Solo quando tutte le famiglie sfollate avranno avuto la possibilità di rientrare per 6 ore complessive nelle abitazioni abbandonate quel tragico 14 agosto, con il crollo di ponte Morandi, si valuterà la possibilità di altri rientri.