Sanremo, automobilista travolge due moto: quattro feriti

Sanremo (Imperia) – Grave incidente nel pomeriggio di ieri in via Padre Semeria, a Sanremo.

Intorno alle 16.00 un’auto condotta da un francese di 51 anni ha invaso la corsia di marcia opposta e ha travolto due moto, una Harley Davidson e una Vespa, a bordo delle quali si trovavano a viaggiare due coppie di coniugi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini del 118 che hanno soccorso i coinvolti nel sinistro: a subire le conseguenze peggiori è stata la coppia che viaggiava sulla Harley.

Conseguenze più lievi per uno dei due occupanti della Vespa e per il conducente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, il 51enne, dipendente di un locale del Principato di Monaco, ha raccontato di aver avuto un colpo di sonno. L’uomo sarà comunque sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare che non fosse alla guida in stato di ebbrezza.