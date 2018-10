WhatsApp, la nuova funzionalità “Vacation Mode” sta per arrivare

Genova – I tecnici di WhatsApp non si fermano mai. La funzionalità di cui si sta parlando in queste ore riguarda la modalità vacanze, “Vacation Mode“, e consentirebbe agli utenti di nascondere le conversazioni e di tenerle nascoste per un periodo di tempo stabilito. In questo modo le chat rimarrano silenziose anche se dovessero arrivare dei nuovi messaggi, senza ricevere nessun tipo di notifica o pop-up.

Sicuramente una funzione utilissima per chi utilizza il telefono e l’applicazione di messaggistica per lavoro e ha qualche giorno a disposizione per godere il meritato riposo. Anche se spesso decidiamo di prendere le distanze dagli impegni, le notifiche che arrivano prepotenti sui cellulari rimandano inevitabilmente il pensiero alle responsabilità.

La funzione, al momento non ancora disponibile, è in fase di lavorazione. A rivelarlo, su Twitter, è l’esperto WABetaInfo.