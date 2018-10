Aldo De Scalzi, in piazza Sarzano la conferenza “Il Sound di Genova”

Genova – La musica nella città di Genova attraverso le esperienze di un grande artista del capoluogo Ligure. È in programma per martedì 30 ottobre alle ore 17, presso l’Aula San Salvatore di piazza Sarzano, la nuova conferenza organizzata dall’Associazione A Compagna dal titolo “Il Sound di Genova”.

Ospite d’eccezione di questo nuovo appuntamento sarà Aldo De Scalzi, musicista Genovese protagonista della scena musicale cittadina e nazionale. Nel corso degli anni, grazie anche al fratello Vittorio e al padre Gianni, Aldo si è occupato della canzone in dialetto non solo come produttore ma anche come compositore.

La conferenza racchiude le sue esperienze musicali a Genova tra gli anni ’70 e il ’90, le sue esperienza a Roma e il suo ritorno oggi in città.

L’ingresso all’evento sarà libero.