Bolzaneto, detiene illegalmente una pistola: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un genovese di 37 anni per porto abusivo di una pistola con matricola alterata.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi reati legati agli stupefacenti e sottoposto a Daspo, è stato tenuto d’occhio ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Cornigliano che lo hanno visto su un’ auto in via Romairone e si sono accorti delle strane manovre dello stesso probabilmente tese a verificare se fosse seguito.

Quando ha tentato di allontanarsi i poliziotti lo hanno fermato e ha subito mostrato evidente nervosismo e infatti la perquisizione dell’auto ha permesso il rinvenimento della Browing calibro 7,65.

Il 37enne è stato accompagnato al carcere di Marassi.