Crazy Bull, serata metal con i Kormak

Genova – Serata delle potenti sonorità metal al Crazy Bull di Genova Sampierdarena. Si esibiranno venerdì 26 ottobre, a partire dalle ore 22, i Kormak, band Folk/Death Metal Italiana.

Il gruppo farà tappa a Genova per presentare il suo album di debutto “Faerenus”, pubblicato lo scorso giugno per Rockshots Records. L’album si concentra sul tema della pazzia, esaminandone le cause.

“Faerenus è un luogo etereo” – racconta la band – “dove le paure creano tempi, luoghi e divinità. E qui la mente si avvolge su sé stessa, fino a quando i ricordi diventano incubi ossessivi, senza scampo”

Faerenus è quindi un “non luogo”, pieno di simboli misteriosi e significati oscuri, dove trovano spazio nove brani, tra cui il singolo di debutto “The Goddess’ Song”.

Ad aprire la serata saranno altre tre band: i Savonesi Last Rites con il loro Thrash Metal, la band Heavy Prog Sludge di Arenzano Varego e i Gorepest, band Black Metal con influenze Thrash e Death.

L’ingresso alla serata sarà gratuito.