Ex-Otago, Max Pezzali e tanti altri: concerto per il Morandi all’RDS Stadium

Genova – Sono tanti i nomi annunciati per i concerti del 17 e 18 novembre: sul palco dell’RDS Stadium, per contribuire alla raccolta fondi per gli sfollati delle zone colpite dal crollo del ponte Morandi, saliranno gli Ex-Otago e i Meganoidi, genovesi per Genova, e numerosi altri artisti della scena nazionale. A farsi promotori dell’evento sono proprio i membri di queste due band, che saranno seguiti da Max Pezzali, Lo Stato Sociale, Motta, Canova, Willie Peyote, Rezophonic, Ministri, Punkreas, Zibba, Omar Pedrini, Sadist, Era Serenase e da altri nomi ancora da annunciare. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’impresa milanese “This is core”, in collaborazione con le associazioni genovesi il Ce.Sto e “Love what U Love”, con il supporto del Comune di Genova.

Il prezzo del biglietto per ognuna delle serate è di 15 euro, con apertura dei cancelli già dal pomeriggio, dove sul palco si alterneranno numerose band locali, in attesa degli headliner.