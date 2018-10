La Spezia, per Natale una ruota panoramica sul Molo Italia

La Spezia – Una ruota panoramica nel periodo natalizio che sorgerà sul molo Italia. La cerca, con un apposito bando, il Comune della Spezia che ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto che possa portare in città una delle attrazioni più suggestive e ammirate.

In un bando il Comune cerca un’attività di spettacolo viaggiante che possa installare la ruota panoramica sul Molo Italia (tra la radice del Molo Italia e Passeggiata Morin), per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, a partire dall’8 dicembre 2018 fino al 6 Gennaio 2019.

Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12.00 del giorno 3 Novembre 2018 inviando la propria proposta in forma telematica al seguente indirizzo digitale: suap.comune.laspezia@legalmail.it

(Ruota panoramica di Genova, foto Archivio)