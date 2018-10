Operazione antidroga dei Carabinieri di Genova: 16 arresti

Genova – E’ in corso un maxi operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Genova che stanno eseguendo in diverse regioni del nord Italia, Liguria compresa, arresti e sequestri per traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate dal Marocco.

16 le persone arrestate dai militari, che hanno provveduto al sequestro di oltre due tonnellate di hashish.

A coordinare le indagini è il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata.