“Professione Astronauta” di Franco Malerba presentato oggi alla Feltrinelli di Genova

Genova – Almeno una volta nella vita, da bambini, alla domanda “Che cosa vuoi fare da grande”, abbiamo risposto “L’astronauta”. Franco Malerba nel 1992 ci è riuscito veramente, diventando il primo astronauta Italiano nello spazio.

Oggi, martedì 23 ottobre alle ore 18 presso la Feltrinelli di Genova, presenterà il suo nuovo libro “Professione Astronauta”, dove ripercorre la difficile strada percorsa per raggiungere il suo sogno. Scritto a quattro mani con Antonio Lo Campo, il volume si concentra sulle scelte e i retroscena delle tappe dell’ascesa di Malerba, che spesso si sono intrecciate con la storia dell’Italia della fine del secolo scorso.

Malerba partì nel 1992 con lo Shuttle Atlantis per una missione di otto giorni che ha messo in orbita la piattaforma tecnologica EURECA e sperimentato il satellite scientifico Tethered. Laureato in Ingegneria Elettronica e Fisica all’Università degli Studi di Genova, ha lavorato in diversi ruoli nel settore della ricerca dell’alta tecnologia.

Attualmente svolge l’incarico di Coach della Commissione Europea, al servizio di alcune PMI Europee vincitrici di progetti di ricerca spaziale H2020.