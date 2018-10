Sanremo, scontro frontale tra due auto: due giovani feriti

Sanremo (Imperia) – Scontro frontale nella serata di ieri nella frazione di Bussana, a Sanremo.

Qui, per cause ancora in via di accertamento, due auto di piccola cilindrata, si sono urtate alla curva dopo il bivio con la statale Aurelia.

Nonostante l’impatto violento, i due giovani a bordo dei veicoli, non hanno riportato gravi traumi. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati condotti in al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso.