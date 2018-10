Savona, in fiamme la nuova sede dell’Autorità Portuale

Savona – Un incendio divampato per cause ancora da accertare sta distruggendo la nuova sede dell’Autorità Portuale, nella zona industriale. Una colonna di denso fumo nero si alza dagli uffici ed è visibile da chilometri di distanza mentre i vigili del fuoco stanno lavorando alacremente per domare le fiamme.

Il rogo è divampato improvvisamente e si è propagato molto velocemente, tanto da suscitare alcuni dubbi sulla dinamica del rogo e sui materiali usati per la costruzione. Fortunatamente sembra che, al momento dell’incendio, gli uffici fossero quasi sgomberi e il personale presente è riuscito a uscire velocemente dall’edificio, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

I vigili del fuoco sono accorsi e dopo aver verificato che non ci fossero persone intrappolate all’interno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento