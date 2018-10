Sorpresi con la refurtiva, Polizia arresta topi d’auto in via Trento

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato stanotte due cittadini italiani di 20 e 25 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Un cittadino ha segnalato al 112 NUE che in via Curti due ladri erano “all’opera” sulle auto in sosta. La Volante dell’U.P.G. è intervenuta tempestivamente e, in Via Trento grazie alle indicazioni del testimone, ha rintracciato i due ladri. All’interno dello zaino tenevano la “refurtiva”: monete, un pacchetto di sigarette, un convertitore di Volt, un profumo, una torcia.

I poliziotti hanno rintracciato 4 auto con i vetri infranti.

I due, pregiudicati per reati contro il patrimonio, saranno giudicati questa mattina con rito direttissimo.