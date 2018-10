Calice Ligure, coltiva marijuana: arrestato 49enne savonese

Calice Ligure (Savona) – I carabinieri della Stazione di Finale Ligure hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 49 anni di Savona.

Gli uomini dell’Arma, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del nucleo di Villanova d’Albenga, hanno avviato le operazioni nel fine settimana con servizi di osservazione per poi far scattare il blitz domenica pomeriggio.

I militari hanno ritrovato e sequestrato otto chili di marijuana, in parte in coltivazione in un terreno di proprietà del 49enne ed in parte presso la sua abitazione, adibita a magazzino di stoccaggio e confezionamento dello stupefacente, lasciato in essiccazione.

L’uomo, con alcuni precedenti giudiziari alle spalle, è stato posto in regime di detenzione domiciliare e lunedì è stato presentato in Tribunale per l’udienza di convalida ed il giudizio direttissimo.